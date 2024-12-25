المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية.



صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ح ي م" ١٨ سنة - عامل - مقيم ش عطيه حسونه بهتیم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٦٠٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً indazole carboxmide وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.