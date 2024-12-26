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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

امتحانات نصف العام 2025 |تنبيهات وممنوعات يجب على الطلاب مراعاتها في اللجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لجميع الطلاب بشأن امتحانات نصف العام 2025 المقرر انطلاقها يناير المقبل لجميع الصفوف الدراسية

وشملت تنبيهات المدارس للطلاب قبل امتحانات نصف العام 2025 ما يلي :

- الإلتزام بالزي المدرسي طوال امتحانات نصف العام 2025

- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول في لجان امتحانات نصف العام 2025

- ممنوع حمل أي كتب أو ملازم ورقية في لجان امتحانات نصف العام 2025

-لابد من احضار الأدوات الشخصية لكل طالب طوال امتحانات نصف العام 2025

- ممنوع الغش في امتحانات نصف العام 2025 وتطبيق القانون والقرارات الوزارية على الغشاشين

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم السماح بعقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 خلال أيام أعياد الاخوة المسيحيين. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أرسلت تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، تشدد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  مواعيد عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، طبقا لضوابط الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسميا أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025 على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب  الصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية ( الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي)في الفترة من11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025  

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم عقد امتحانات نصف العام 2025 في مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

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امتحانات نصف العام 2025 |تنبيهات وممنوعات يجب على الطلاب مراعاتها في اللجان

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