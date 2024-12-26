محافظ الشرقية وقيادات الشعب الجمهوري يفتتحان معرض أثاث دمياط بالزقازيق|صور

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والعميد أحمد الالفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري معرض اثاث دمياط للموبيليا والأثاث الراقي بأرض إستاد الشرقية القديم والمُقام بالتعاون بين محافظتي الشرقية ودمياط وتحت رعاية حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور ايهاب وهبه عضو مجلس الشيوخ، وهناء أنيس عضو مجلس النواب، والنائبة حنان عمار عضو مجلس النواب، وكابتن أحمد عبد الدايم أمين عام الحزب في الشرقية، وعمرو محجوب أمين مساعد الحزب بالشرقية، والدكتورة منى طعيمة أمين مساعد الحزب بالشرقية ومحمد سامي سليمان أمين الحزب بمحافظة دمياط ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية وكامل الرشيدي عضو الغرفة التجارية بالشرقية.

وتفقد المحافظ والأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة أكثر من ٢٥ عارضا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف (نوم رئيسية /شباب/سفرة/صالون/انتريه) وذلك بتخفيضات تتراوح بين 30 و 40 % طوال فترة المعرض والمستمر من اليوم ولمدة أسبوعين حتى العاشر من يناير المقبل، بأذواق وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين.

ثمن محافظ الشرقية الدور المجتمعي للأحزاب السياسية ومنهم حزب الشعب الجمهوري لتنفيذ المبادرات وإقامة المعارض لكونها تحقق أهدافاً عدة فى وقت واحد ، فهى تساعد على تلبية كثير من إحتياجات الجماهير وتفتح أبوابها لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وترتقي بالصناعة الوطنية وتعمل على تشجيع روح العطاء والإنتماء لدى كافة قطاعات المجتمع، وتقدم نموذجاً راقياً لتقديم خدمات للمواطنين بدون تمييز أو تفرقة.

كما أشاد المحافظ بمستوى المعروضات من الأثاث العصري والحديث الذي يضمه المعرض.

ومن جانبه قدم العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري..قدم الشكر للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لإقامة المعرض علي أرض مدينة الزقازيق والذي يحمل شعار من الصانع إلى المستهلك ، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذا المعرض يهدف إلي نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل المجتمعي ، فضلاً عن تعزيز النشاط الإقتصادي ودعم المنتجات المحلية وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بين محافظتي الشرقية ودمياط.

وكان محافظ الشرقية قد إستقبل بمكتبه بالديوان العام الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري و الأمناء المساعدين بالشرقية ودمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.