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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟

عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟
عيار 21 يتراجع بشكل كبير.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم الخميس؟
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يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد تراجعا وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية بالتعاملات المسائية، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 21 إلى أقل من 3720 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى نحو أقل من 3200 جنيه بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

 سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29840 جنيه بعدما سجل 31000 جنيه الخميس 12 -12 بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 29720 جنيها للبيع .

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى  3715 جنيهًا للبيع كأقل سعر ، بعدما سجل 3875 جنيهًا كأعلى سعر الخميس 12-12- 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3720 جنيها للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3730 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4262  جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية : 

- سعر الذهب عيار 24: 4262  جنيها للشراء - 4245 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3730 جنيها للشراء - 3715 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3197 جنيها للشراء -  3184 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14: 2486 جنيه للشراء - 2476 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2131  جنيها للشراء - 2122 جنيها للبيع.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2617 دولارا ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24  يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

 

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