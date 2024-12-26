لازم تراجع نفسك.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة إلى كهربا

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل إلى محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأحمر.

وقال سيد عبدالحفيظ، لكهربا، في تصريحات تلفزيونية:"لازم تراجع نفسك، لازم تحترم قرار المدير الفني بشأن مشاركتك من عدمه".

وأضاف: "لازم تحضر نفسك على رد الفعل حال عدم مشاركتك أساسيًا أو استبعادك من المباريات، المدير الفني مش هيستحمل رد فعلك".

وتابع: "كولر، المدير الفني للأهلي، له وجهة نظر مش بتتغير، عمل كده مع أحمد عبدالقادر ومع حسين الشحات ومع عمرو السولية، السولية مش بيشارك ومش بنسمعله صوت، على الرغم هو نجم كبير".

وأتم: "اللاعب في النهاية لازم يهيئ نفسه لأي قرار من المدير الفني".



