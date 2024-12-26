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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

استشهاد 5 صحفيين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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أعلنت قناة "القدس اليوم" الفلسطينية أن 5 من الصحفيين العاملين فيها استشهدوا فجر اليوم الخميس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت القناة في بيان إن الصحفيين استشهدوا "أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي والإنساني"، واصفة الحادث بأنه "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين" الفلسطينيين.

وقال شهود إن صاروخاً أطلقته طائرة إسرائيلية أصاب بشكل مباشر عربة البث الخارجي التي كانت متوقفة أمام مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد العاملين الخمسة واحتراق السيارة بالكامل.

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي في بيان مقتل "أكثر من 190" صحفيا وإصابة "أكثر من 400" منذ بدء الحرب في غزة في 7 اكتوبر العام الماضي.

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