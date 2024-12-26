بفستان أسود ووردة بيضاء.. ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة وأنيقة.

وأطلت ياسمين صبري مرتدية فستانا طويلا وجذابا باللون الأسود ذا تصميم أنيق ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عينيها، واختارت أحمر شفاه باللون البيج اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري أن ترفع شعرها البني الطويل للأعلى بوردة بيضاء لتبرز كتفيها بالفستان بطريقة انسيابية وجذابة.

وفضلت ياسمين صبري وضع مجموعة مختلفة من المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور ياسمين صبري