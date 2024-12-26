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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

محمد صلاح في 2025.. أسطورة تتطلع إلى 5 إنجازات تاريخية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء عبدالمطلب
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مع نهاية عام 2024، يواصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه الاستثنائي، حيث يتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً.

وبينما يستعد لخوض مواجهتين حاسمتين ضد ليستر سيتي ووست هام، تبدو آماله في تحقيق إنجازات فردية في عام 2025 كبيرة.

5 إنجازات فردية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في 2025

5 إنجازات فردية تنتظر محمد صلاح

يستعرض لكم "صدى البلد"، أبرز 5 إنجازات فردية يمكن أن يحققها صلاح في العام الجديد، وتأتي كالتالي:

1. دخول قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا  

- محمد صلاح يمتلك فرصة ذهبية لدخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال 2025. حيث يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 46 هدفاً، بالتساوي مع أساطير مثل البرتغالي إيزبيو والإيطالي إنزاغي.  

- يحتاج صلاح إلى تسجيل 3 أهداف فقط لتجاوز الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والصعود للمركز العاشر.  

- إذا وصل إلى 56 هدفاً، يمكنه معادلة الهولندي رود فان نيستلروي في المركز السادس، مما يعزز مكانته بين أساطير البطولة.  

2. لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة

- يمثل الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة إنجازاً تاريخياً لمحمد صلاح، حيث لم يحقق هذا الرقم إلا الفرنسي تييري هنري.  

- صلاح فاز باللقب 3 مرات (2018، 2019، 2022)، وبإمكانه تكرار الإنجاز في 2025. 

- إذا نجح في ذلك، سيتساوى مع هنري كأكثر اللاعبين تتويجاً بجائزة هداف البريميرليغ في التاريخ.  

3. الصعود إلى المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين

- بـ229 هدفاً في 373 مباراة، يحتل صلاح حالياً المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين.  

- بفارق 12 هدفاً فقط عن جوردون هودسون، يمكن لصلاح الوصول إلى المركز الثالث خلال 2025.  

- استمرار تألقه قد يقربه من المركز الثاني الذي يحتله روغر هانت برصيد 285 هدفاً، وهو إنجاز سيعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول.  

4. تحسين ترتيبه بين هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين

- محمد صلاح يحتل حالياً المركز الثامن في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 172 هدفاً.  

- تسجيل 36 هدفاً في 2025 سيجعله معادلاً لوين روني في المركز الثالث برصيد 208 أهداف.  

- إذا أضاف 5 أهداف أخرى، سيصبح برصيد 213 هدفاً، متساوياً مع هاري كين كثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري.  

5. الرقم القياسي لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

- فاز صلاح بجائزة لاعب الشهر 6 مرات في مسيرته، آخرها في نوفمبر 2023.  

- يحتاج إلى الفوز بالجائزة مرتين إضافيتين في 2025 لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشاركه حالياً سيرخيو أغويرو وهاري كين بـ7 ألقاب لكل منهما.  

- تحقيق هذا الإنجاز سيجعله الأكثر تتويجاً بالجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.  

ويستعد محمد صلاح لدخول 2025 وهو مليء بالطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات الفردية التي سترسخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي. رحلة "الفرعون" المصري مستمرة، وطموحاته تتجاوز التوقعات، ليكتب فصلاً جديداً من أسطورته.  

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