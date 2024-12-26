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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس.. السعر

تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس
تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس
شيماء عبد المنعم
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مع اقتراب حلول رأس السنة الجديدة، تبدأ العديد من المتاجر في تقديم تخفيضات وعروض لا تفوت، ومن بين هذه العروض تبرز تخفيضات آيفون التي تثير اهتمام عشاق التكنولوجيا.

بعد هاتف آيفون 13 برو ماكس من بين الهواتف الأكثر ابتكارا ورواجا في السوق، ومع العروض الخاصة بمناسبة رأس السنة، يحصل المستخدمون على فرصة للاستفادة من أسعار مخفضة على أحدث الطرز والموديلات. في هذا المقال، سنستعرض أبرز العروض والتخفيضات المتاحة على هاتف آيفون 13 برو ماكس.

تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس

يتوافر هاتف آيفون 13 برو ماكس، على أحد المتاجر الإلكترونية بالسعودية مقابل خصم يقرب من 50%، فهو متاح حاليا بسعر مخفض يبلغ 3.303 ريال سعودي للنسخة بسعة 1 تيرابايت.

تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس

مواصفات آيفون 13 برو ماكس

يتميز هاتف آيفون 13 برو ماكس بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وزجاج سيراميك Ceramic Shield glass، مما يمنحه متانة ورونقا خاصا، الشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED توفر تجربة مشاهدة مذهلة بفضل دقتها العالية وتقنيتها المتطورة، كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز.

جاء آيفون 13 برو ماكس بإعداد كاميرا ثلاثي بدقة 12 + 12 + 12 ميجابكسل، مما يسمح بالتصوير بدقة عالية في مختلف الظروف، كما يتيح لك إمكانية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K وتقديم ميزات مثل وضع البورتريه وتسجيل الفيديو بالحركة البطيئة.

تخفيضات تصل إلى 50% على آيفون 13 برو ماكس

يتم تشغيل آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 Bionic، الذي يوفر أداء سريعا وفعالا، مما يجعل تجربة الاستخدام سلسة، سواء في الألعاب أو التطبيقات الثقيلة، كما يدعم الهاتف تقنية 5G، مما يضمن سرعة في الاتصال بالإنترنت.

يحزم آيفون 13 برو ماكس، بطارية بسعة 4352 مللى أمبير في الساعة، مما يوفر عمر طويل يمكن استخدامها طوال اليوم دون الحاجة للشحن المتكرر، كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 15 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، مما يسهل عليك البقاء متصلا طوال الوقت.

يتوافر آيفون 13 برو ماكس بسعات تخزين مختلفة تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابابت، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة حسب احتياجاتهم، ويعمل الهاتف بنظام iOS 15، الذي تم ترقيته حاليا إلى iOS 18.2، مما يوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وتحديثات أمنية مستمرة.

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