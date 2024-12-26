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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

فرص بقائها على قيد الحياة 50%.. تدهور الحالة الصحية لـ أسماء الأسد

اسماء الاسد
اسماء الاسد
محمود نوفل
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أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن حالة أسماء الأسد الصحية تدهورت بسبب سرطان الدم حيث تم عزلها عن باقي أفراد العائلة في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت الصحيفة البريطانية التي نقلت عن مصادر مقربة من عائلة بشار الأسد أن الأطباء حددوا نسبة بقائها على قيد الحياة بـ50%، وأن والداها فواز الأخرس يقوم برعايتها في موسكو بعد أن قام بذلك في الإمارات.


ونوهت الصحيفة إلى أن أسماء الأسد كانت تزور موسكو للعلاج .

و أعلنت رئاسة النظام السوري السابق أن أسماء الأسد مصابة باللوكيميا بعدما عولجت من سرطان الثدي بين العامين 2018 و2019.

وولدت أسماء الأسد في لندن العام 1975 لوالدين سوريين هما طبيب القلب فواز الأخرس والدبلوماسية المتقاعدة سحر العطري. 

وأقامت لفترة طويلة في منطقة أكتون في غرب العاصمة ، ولا تزال عائلة الأخرس تملك منزلًا في هذه المنطقة؛ بحسب وسائل الاعلام البريطانية.

سوريا سرطان الدم اسماء الاسد

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