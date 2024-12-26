محلل سياسي: سياسية ترامب تتسم بالعداء الخفي مع الدول العربية

تحدث سمير صبحي ، المحلل السياسي، عن عودة ترامب للمشهد السياسي الأمريكي وتأثيرها على العلاقات بين الدول خاصة الشرق الأوسط.

وقال "صبحي" خلال حواره مع نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أعتقد أن ترامب هو الرئيس المنتظر لأمريكا لفتاً بأن سياسة ترامب في الفترة السابقة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية" تتسم بالعداء ولو المخفي مع الدول العربية".

وتابع سمير صبحي، لتحقيقه سياسات قتصادية واستراتيجية تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المحلل السياسي، إلى بعض تصريحاته بالعمل على حل النزاعات بين الدول والسير في مسار التعاون السياسي والاقتصادي السلمي.

واستكمل: بأن ترامب ليس لديه الصلاحيات بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.