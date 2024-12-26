بينهم نتنياهو لأول مرة .. أبرز المدعوين لحفل تنصيب ترامب

كشفت وسائل إعلام، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وجه دعوات إلى عدد من رؤساء الحكومات والقادة والزعماء لحضور حفل تنصيبه، المقرر في 20 يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب ترامب، وفقًا لما نقلت وسائل إعلام مقربة من نتنياهو، وهو الذي لم يحضر من قبل أي حفل تنصيب لرئيس أمريكي.

وإلى جانب نتنياهو، تم توجيه الدعوة لرئيسين من أبرز المؤيدين له ولإسرائيل، وهما الأرجنتيني خافيير ميلي، والمجري فيكتور أوربان.

وفي حال سفر نتنياهو إلى واشنطن، ستكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ إصدار "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال تطال 123 دولة عضو فيها، تطالب باعتقاله فور وصوله وتسليمه إليها.

ومع ذلك، يمكنه زيارة الولايات المتحدة بأمان، حيث أنها ليست عضواً في المحكمة، كما أن مسار رحلته يعبر المجال الجوي لدول أعضاء، ما يثير تساؤلات حول مصيره إذا اضطر للهبوط اضطرارياً في دولة عضو بالمحكمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، كارولين ليفيت، إن ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة أجانب آخرين لحضور حفل تنصيبه خلال الشهر المقبل في واشنطن.

أما بخصوص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلم يتم توجيه دعوة له لحضور الحفل، وفقاً لما ذكره الكرملين يوم الخميس.