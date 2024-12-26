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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الإمارات : اقتحام الأقصي أمر استفزازي وتحريض تجاه المسلمين

بن غفير يقتحم الاقصي
بن غفير يقتحم الاقصي
محمود نوفل
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أكدت دولة الإمارات أن إقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يعد أمراً استفزازياً وتحريضياً تجاه المسلمين وعملاً من أعمال التطرف.

وفي بيان لها ، ادانت وزارة الخارجية الاماراتية وبشدة قيام وزير الامن القومي الاسرائلي ايتمار بن غفير، اقتحام باحات المسجد الاقصي.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.


ودعت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.


كما حذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة للاقتحامات والانتهاكات المتواصلة للحرم القدسي الشريف في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.


وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد أفق سياسي جاد يسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

الامارات اقتحام الاقصي ايتمار بن غفير الخارجية الاماراتية

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