وصل كام؟ سعر الريال اليوم 30-1-2026 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة 30-1-2026.

ثبات سعر الريال السعودي

وأظهر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية منذ آخر تداول قبل 3 أيام ماضية.

سعر الريال في البنك المركزي

سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.

أقل سعر ريال سعودي

بلغ أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.08 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل ثاني أقل سعر ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 12.18 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.32 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنك سايب.

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.38 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.4 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني".

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.41 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.43 جنيه للشراء و 12.56 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، البركة، كريدي أجريكول".

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.45 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي".

متوسط سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر الريال السعودي في معظم البنوك نحو 12.46 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التعمير والاسكان، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه نحو 12.47 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع في بنكي " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.5 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنكي " المصرف العربي الدولي، HSBC".

أعلي سعر

وسجل أعلى سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.54 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.51 جنيه للشراء و 12.56 جنيه للبيع في بنك نكست.