اقتصاد

وصل كام؟ سعر الريال اليوم 30-1-2026 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد يحيي

استقر سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الجمعة 30-1-2026.

ثبات سعر الريال السعودي

وأظهر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية منذ آخر تداول قبل 3 أيام ماضية.

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال في البنك المركزي

سجل سعر الريال في البنك المركزي المصري نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.

أقل سعر ريال سعودي

بلغ أقل سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.08 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

ووصل ثاني أقل سعر ريال سعودي مقابل الجنيه نحو 12.18 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.32 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنك سايب.

سعر الريال السعودي في مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.38 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.4 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني".

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.41 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.43 جنيه للشراء و 12.56 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، البركة، كريدي أجريكول".

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو  12.45 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي".

سعر الريال السعودي في مصر

متوسط سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر الريال السعودي في معظم البنوك نحو  12.46 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التعمير والاسكان، مصر، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه نحو 12.47 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع في بنوك" الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB".

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.49 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع في بنكي " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو  12.5 جنيه للشراء و 12.53 جنيه للبيع في بنكي " المصرف العربي الدولي، HSBC".

سعر الريال السعودي في مصر

أعلي سعر 

وسجل أعلى سعر ريال سعودي أمام الجنيه نحو 12.54 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى  سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.51 جنيه للشراء و 12.56 جنيه للبيع في بنك نكست.

أقل سعر ريال اليوم أعلي سعر ريال اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الريال السعودي في البنك المركزي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي في البنوك

