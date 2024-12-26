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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"لغتي.. هويتي" الثقافة بالوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور
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شهدت مدرسة ناصر الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد، لقاء بعنوان "لغتي.. هويتي"، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة.

استهل الأديب أحمد المقدم، اللقاء بحديث حول أهمية اللغة العربية، كرمز للهوية والثقافة، موضحا دورها في الحفاظ على التراث الثقافي والفكري.

كما تحدث تفصيليا عن التحديات التي تواجه اللغة العربية في العصر الحديث، كانتشار استخدام اللغات الأجنبية في بعض المجالات التقنية والعلمية، في مقابل ضعف استخدام اللغة العربية، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الضاد يعد فرصة لتسليط الضوء على هذه التحديات.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية، والعمل على تطويرها لتواكب متطلبات العصر، مع تعزيز الاعتزاز بها واستخدامها في مختلف مجالات الحياة اليومية.

أقيم اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال شهر ديسمبر الحالي، تتنوع فعالياته ما بين الورش والمعارض الفنية، اللقاءات التثقيفية وورش الحكي، بمشاركة نخبة من المفكرين والنقاد بمختلف المحافظات.

محافظة الوادى الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم العالمي للغة العربية مدرسة ناصر لغتي هويتي

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