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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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حالة من الاستقرار يشهدها سعر جرام الذهب في مصر بعد انتهاء اجتماع البنك المركزي المصري والذي قرر بمقتضاه تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير.

وهدأت محلات الصاغة بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر في أول تعاملات مساء اليوم مقدارا طفيفا لم يكسر حاجز الـ5 جنيهات لليوم الثاني على التوالي؛ بالتوازي مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3720 جنيه للبيع و 3740 جنيه للشراء 

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4251 جنيها للبيع و 4274 جنيها للشراء

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 3188 جنيها للبيع و 3205 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.76 ألف جنيه للبيع و 29.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2629 دولار للبيع و 2930 دولار للشراء.

انخفاض طفيف 

كان سعر جرام الذهب في مصر قد انخفض لليوم الثاني علي التوالي منذ أمس بمقدار طفيف لم يتعد 5 جنيهات، بالتزامن

سعر عيار 14

وسجل سعر  عيار 14الأدني فئة نحو 2480 جنيها للبيع و2493 جنيها للشراء

سعر عيار 21

وسجل  

 

تثبيت سعر الفائدة

وثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا المنتهي قبل قليل؛ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

 كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

قالت اللجنة إن تلك الاجراءات جاءت اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة

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