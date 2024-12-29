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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

اجتماع هيئة الاعتماد
اجتماع هيئة الاعتماد
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استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والعمل على تهيئة محافظة قنا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتطوير القطاع الصحى.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بفرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، وأحمد أبوالمجد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ قنا ، بأن قطاع الصحة يُعد من أبرز القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف معاناة أهالي المحافظة الذين يضطرون إلى السفر للمحافظات المجاورة لتلقي بعض الخدمات الصحية غير المتوفرة محليًا.

وأوضح عبدالحليم، بأن المحافظة تسعى إلى تطبيق المعايير القياسية في تقديم الخدمات الصحية ونشر ثقافة الجودة، وذلك تأهيلًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أنه سوف يتم التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ برنامج تهيئة متكامل يستهدف الارتقاء بأداء العاملين في القطاع الصحي بمحافظة قنا.

وأشار محافظ قنا، إلى أن تطوير المنظومة الصحية سيتم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة الأداء، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أن الهيئة تُعد الجهة المسؤولة عن ضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق التحسين المستمر لها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم القطاع الصحى وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وأشارت مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، إلى أن الهيئة تعتمد المنشآت الصحية وتراقب تطبيق هذه المعايير لضمان الاستدامة من خلال تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة من خلال تبني منهج علمي لإدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

قنا منظومة التأمين الصحي معايير الجودة الهيئة العامة للاعتماد التأمين الصحى الشامل القطاع الصحى

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