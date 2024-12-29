محمد صلاح يهدي قميصه إلى نجم الزمالك السابق في مباراة وست هام

في لفتة إنسانية تعكس تقديره لنجوم الكرة المصرية السابقين، أهدى النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قميصه إلى هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر هيثم فاروق عبر حسابه على موقع "إكس" مقطع فيديو يظهر خلاله أثناء حضوره المباراة في مدرجات ملعب لندن الأولمبي.

وخلال استراحة ما بين الشوطين، توجه محمد صلاح نحو فاروق في المدرجات، ومنحه قميصه، وسط تصفيق وإشادة من الجماهير.

تألق صلاح في المباراة

واصل محمد صلاح تألقه في المباراة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر خلال الشوط الأول، ليقود فريقه إلى تحقيق فوز عريض بخماسية نظيفة. وعزز صلاح بهذا الهدف صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

هيثم فاروق ومسيرته الاحترافية

يُذكر أن هيثم فاروق خاض تجربة احترافية ناجحة في الدوري الهولندي، حيث لعب بقميص فينورد روتردام، قبل أن يعود إلى مصر ويواصل تألقه مع نادي الزمالك.

اللقاء بين صلاح وفاروق يعد دليلاً على الروابط القوية بين أجيال الكرة المصرية، وتأكيدًا على مكانة صلاح كأحد أبرز سفراء الكرة المصرية في أوروبا.