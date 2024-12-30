قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة في الساعات الأولى من 2025
وظائف جديدة في الكويت على تخصصات طبية مختلفة براتب 4000 دولار
معهد معاوني الأمن .. زيادة مدة الدراسة إلى 3 سنوات بتعديلات قانون هيئة الشرطة
فقدنا زعيمًا رائعًا.. بايدن ينعى جيمي كارتر.. ويعلن 9 يناير 2025 يومًا للحداد الوطني
عبد الرازق يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد
الغندور :محمد صلاح رفض 10 أضعاف ما كان يتقاضاه في ليفربول
أمطار رعدية تصل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة| إليك التفاصيل
أستاذ فقه : لا تدعوا على أولادكم فقد تصادف الدعوة استجابة
«إم جي» بشعار صنع في مصر.. الدولة تكثف جهودها لتوطين صناعة السيارات
مصرع 71 شخصًا في سقوط حافلة بنهر بإثيوبيا
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم تريلا وميكروباص بـ مصر إسكندرية الصحراوي
أمطار غزيرة بالدقهلية وبرق ورعد وطقس متقلب.. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

إعلام النواب توصي بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية في مصر للتعرف على كيفية إدارتها

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
×

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بتوجه المجلس الأعلى للآثار نحو الاستغلال الثقافي الأمثل لمباني القاهرة التاريخية، والإسلامية، والمناطق الأثرية لتصبح مراكز ثقافية لنشر الوعي الثقافي، والأثري، كاشفًا أن اعتبار المواطنين وأصحاب المنشآت المحيطة بالمناطق الأثرية، شركاء في أي عمل استثماري تنموي، يعمل على تعزيز قيمة المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى أنه يقدم العديد من المزايا الخدمية للسياح، كما يحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة.

كما ثمن «عبدالقادر»، الاستراتيجية التي عرضها الدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم القدرة على الترويج الجيد للآثار المصرية، وبحث آليات مواجهة الآثار السلبية للسوشيال ميديا على الآثار والسياحة في مصر.

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن ما طرحه أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس رؤية استثمارية هامة نحو تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للمناطق الأثرية لإقامة شراكات تعمل على نشر الوعي الأثري.

واستعرض أمين عام المجلس الأعلي للآثار، خلال الاجتماع، جهود المجلس لمواجهة الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات الظلام من أجل تشويه سمعة الآثار المصرية، لافتا إلى أن المجلس يعمل على متابعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم والعمل على تصحيح الأكاذيب والشائعات التي يتم ترويجها بهدف الإساءة للآثار المصرية أولا بأول.

وأوضح خلال الاجتماع، أن ميزانية المجلس تبلغ نحو 6 مليار جنيه، منها 3 مليار أجور ورواتب للعاملين البالغ عددهم حوالي 27 ألف فرد، وهو ما يجعل مهمة ترميم الآثار في مصر سواء كانت «إسلامية، أو فرعونية، وقبطية»، أمر صعب للغاية بسبب ضعف الميزانية المخصصة لذلك.

على جانب آخر أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بما عرضه مسئول هيئة تنشيط السياحة، خلال الاجتماع بشأن استراتيجية، وأدوات الترويج الجيد للآثار المصرية، مطالبا بضرورة تعزيز قدرات هيئة تنشيط السياحة، نحو هذا التوجه لمواكبة التطور الكبير لاستخدام القوى الناعمة في الإضرار بالآثار المصرية والتأثير على السياحة في مصر.

وأوصت اللجنة بضرورة زيارة الآبار الاستشفائية التي تبلغ 1356 بئرا في مصر للتعرف على كيفية إدارتها، وتنظيم، واستقبال السياح بها، لأهميتها البالغة ضمن المناطق السياحية الجاذبة للسياح.

المناطق الأثرية طلب الإحاطة الآثار مباني القاهرة التاريخية المزايا الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صرف معاش يناير 2025 بالزيادة الجديدة الأربعاء

رسوم السحب من من atm

رسوم السحب من atm بعد قرار البنك المركزي

اكاديمية الشرطة

الداخلية: انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة واستشهاد ضابط وفردين

أحمد عدوية

وفاة أحمد عدوية.. خطأ مطبعي سبب اسم شهرته وأول اجر له كان جنيها

أحمد عدوية

توفى بمنزل ابنه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عدوية

الارصاد

أربعينية الشتاء تضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة البرودة في الساعات المقبلة

سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

ماذا كان يقول الرسول

ماذا كان يقول الرسول بعد صلاة الفجر؟.. 5 أدعية تقيك كل مكروه

ترشيحاتنا

كنائس الغربية

محافظ الغربية يوجه برفع حالة الطوارئ والاستعداد لاحتفالات العام الجديد

ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية

محافظ أسيوط: ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر بمركز القوصية

الباحث ولجنة الإشراف والمناقشة

دكتوراة بآداب أسوان عن "البناء الفني في روايات ناصر عراق"

بالصور

نسيت تعلمنى إزاي اقدر أعيش من غيرك.. نشوى مصطفى تنعى زوجها بكلمات مبكية

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي
نشوي مصطفي

بفستان قصير.. إطلالة رانيا منصور في إسكندرية تثير الجدل

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

زوجة أحمد زاهر تثير الجدل برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

زوجة أحمد زاهر
زوجة أحمد زاهر
زوجة أحمد زاهر

بدون مواد حافظة.. طرق عمل صلصة الطماطم وحفظها لمدة عام بدون ثلاجة

صلصة الطماطم
صلصة الطماطم
صلصة الطماطم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء.. وموعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ايمان عبد اللطيف

فرصة أخيرة.. احصل على شقة الإسكان الاجتماعي بمقدم 30 ألف جنيه| تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

مسلسل سراب

خالد النبوى يفقد ابنه فى الحلقات الأولى من «سراب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هناك تحلو الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مربع الوزارات ..سياحة وثقافة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: "المواطنة والوعي: درع مصر"

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوعي الثقافي.. تعضيد الهُوِيَّة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: 365 فرصة جديدة

المزيد