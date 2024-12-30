اشتعال أزمة إبراهيم عادل مع إدارة بيراميدز .. لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات مثيرة بشأن أزمة اللاعب إبراهيم عادل مع إدارة بيراميدز.

وكتب شوبير: زيادة أزمة إبراهيم عادل مع إدارة بيراميدز بسبب إصرار اللاعب على الاحتراف في يناير.

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير بشأن فوز بيراميدز العريض أمام ساجرادا الأنجولي بخماسية مقابل هدف في بداية مشوار السماوي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيدًا بلاعب الفريق إبراهيم عادل.

وقال شوبير خلال فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك من تصريحاته الإذاعية: “بحيي بيراميدز لأنه بدأو المباراة بقوة وسجلو 5 أهداف عن جدارة واستحقاق”.

وأضاف: “إبراهيم عادل نقدر نقول عليه إنه مستقبل الكرة المصرية، لأنه مع المنتخب الاولمبي أثبت وجوده وكذلك المنتخب الأول، وكمان فريقه بيراميدز”.

وأكمل: “هقول معلومة تخض شوية وهي إن إبراهيم عادل كان بيلعب في نادي المريخ البورسعيدي، وعرض على النادي الأهلي وهو صغير بمبلغ 700 ألف جنيه”.