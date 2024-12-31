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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

طرق للتفرقة بين البطاطس التحمير والطبخ

البطاطس
البطاطس
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البطاطس التحمير والبطاطس الطبخ تختلفان في القوام والمحتوى المائي والنشا، ما يجعل كل نوع منهما مناسبًا لاستخدام معين. إليك الفرق:

1. البطاطس التحمير:

القوام: قشرة رقيقة ومحتوى منخفض من الماء.

النشا: تحتوي على نسبة عالية من النشا.

الاستخدام: مناسبة للقلي لأنها تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

الأمثلة: البطاطس الصفراء أو البيضاء الصلبة.


2. البطاطس الطبخ:

القوام: قشرة أكثر سمكًا ومحتوى مائي أعلى.

النشا: تحتوي على نسبة منخفضة من النشا.

الاستخدام: مناسبة للسلق والطهي في الحساء واليخنات لأنها تحتفظ بقوامها ولا تتحول إلى معجون.

الأمثلة: البطاطس الحمراء أو الصغيرة.


كيف تعرف الفرق؟

عند قطع البطاطس:

إذا كانت جافة ومتماسكة، فهي للتسوية (الطبخ).

إذا كانت تفرز مادة بيضاء، فهي للتحمير.


عند اللمس: البطاطس التحمير أكثر نعومة، بينما الطبخ قد تكون أكثر خشونة.


إذا كنت تريد استخدام البطاطس لغرض مختلف عن تصنيفها، يمكنك نقعها في ماء بارد لإزالة بعض النشا.

البطاطس البطاطس التحمير البطاطس الطبخ

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