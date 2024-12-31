طرق للتفرقة بين البطاطس التحمير والطبخ

البطاطس التحمير والبطاطس الطبخ تختلفان في القوام والمحتوى المائي والنشا، ما يجعل كل نوع منهما مناسبًا لاستخدام معين. إليك الفرق:

1. البطاطس التحمير:

القوام: قشرة رقيقة ومحتوى منخفض من الماء.

النشا: تحتوي على نسبة عالية من النشا.

الاستخدام: مناسبة للقلي لأنها تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

الأمثلة: البطاطس الصفراء أو البيضاء الصلبة.



2. البطاطس الطبخ:

القوام: قشرة أكثر سمكًا ومحتوى مائي أعلى.

النشا: تحتوي على نسبة منخفضة من النشا.

الاستخدام: مناسبة للسلق والطهي في الحساء واليخنات لأنها تحتفظ بقوامها ولا تتحول إلى معجون.

الأمثلة: البطاطس الحمراء أو الصغيرة.



كيف تعرف الفرق؟

عند قطع البطاطس:

إذا كانت جافة ومتماسكة، فهي للتسوية (الطبخ).

إذا كانت تفرز مادة بيضاء، فهي للتحمير.



عند اللمس: البطاطس التحمير أكثر نعومة، بينما الطبخ قد تكون أكثر خشونة.



إذا كنت تريد استخدام البطاطس لغرض مختلف عن تصنيفها، يمكنك نقعها في ماء بارد لإزالة بعض النشا.