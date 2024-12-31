قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكاتب الكبير بشير الديك
ملابس ثقيلة وكمامة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار ليلة رأس السنة ..فيديو
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
وزير العمل: لا تهاون مع شركات عمالة موسم الحج غير الملتزمة
الجرام بـ3720 جنيها.. أسعار الذهب اليوم وتوقعات مستقبل المعدن الأصفر
تمارا حداد: إسرائيل تستهدف السيطرة على 30% من شمال غزة
الشرط الجزائي.. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل رحيل ميكالي عن منتخب الشباب
باحث: التصعيد الحوثي يثير قلقًا عالميًا ويشل الاقتصاد في باب المندب
دعاء آخر يوم فى 2024.. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا
ليفربول أم الدوري السعودي؟.. والد محمد صلاح يكشف عن وجهته التالية
خطة تأمين طبي شاملة لأعياد الميلاد ورأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

هلال شهر رجب وموعد أول أيامه فلكيا.. الإفتاء تحدده اليوم

استطلاع الهلال
استطلاع الهلال
إيمان طلعت
×

هلال شهر رجب وموعد أول أيامه فلكيا.. تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23 - 29 دقيقة).

هلال شهر رجب وموعد أول أيامه فلكيا

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب لعام 1446هجرية، مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 30 جمادى الآخرة 1446 هجريًا، الموافق 30ديسمبر ميلاديًا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب 1446هجريًا

وأوضحت دار الإفتاء، أن استطلاع أهلة الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، حيث إن للدار 7 مراصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الهلال، وذلك في مناطق مدينة 6 أكتوبر وسيوة بمرسى مطروح، وقنا وتوشكى بأسوان، وسوهاج والوادي الجديد، ومرصد حلوان والقطامية بالقاهرة.

دعاء شهر رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

فضل شهر رجب

يجب أن نعلم أن شهر رجب هو شهر من "الأشهر الحُرُم" وارتكاب المعاصي والذنوب فيها تكون أشد وزراً وأعظم حرمة من الأشهر العادية، فـيجب ان نردد دائماً هذا الدعاء لنجدد توبتنا: "تُبنا إلى اللّٰه، ورجعنا إلى اللّٰه، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى تلك المعاصى أبدًا، وبرئنا من كل دين مُخالف لدين الإسلام، استغفر اللّٰه العظيم وأتوب إليه، اللهم عفوًا وعافية".

دعاء شهر رجب هلال شهر رجب أول أيام شهر رجب فضل شهر رجب هلال شهر رجب لعام 1446هجرية هلال شهر رجب وموعد أول أيامه فلكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

بدء صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة غداً الأربعاء

وزارة التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس .. قرار نهائي الآن

البنوك

رسوم جديدة على السحب والاستعلام من البنوك.. وهذا أول يوم عمل بعد إجازة رأس السنة

الاهلي

لهذا السبب.. اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر

آخر يوم في سنة 2024

آخر يوم في 2024 .. 4 ركعات تفتح لك أبواب الرزق والمغفرة

حالة الطقس

طقس آخر أيام 2024: الحرارة "تحت الصفر" في هذه المحافظة

البطاطس

طرق للتفرقة بين البطاطس التحمير والطبخ

طريقة استيراد سيارة من الخارج .. الشروط والرسوم

طريقة استيراد سيارة من الخارج.. الشروط والرسوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بطرق آمنة.. 5 فيتامينات تساعدك على التخلص من دهون البطن

بطرق آمنة.. 5 فيتامينات تساعدك على التخلص من دهون البطن

الهواتف المستوردة

بعد القرارات الأخيرة.. هل فتح "علبة" الهاتف المستورد عليه رسوم جمركية؟

شوبير

صفقة الأهلي طلعت مش موجودة| شوبير كشف الحقيقة.. ماذا قال؟

بالصور

بعد وفاة بشير الديك.. تعرف على أبرز أعماله وصدمة عمره بسبب فراق نجله

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فقدت أكثر من 50 كيلو.. شيماء سيف تفاجئ الجمهور بوزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

السعودية.. استدعاء 358 ألف سيارة لوسيد 2024 لسبب خطير

لوسيد السعودية
لوسيد السعودية
لوسيد السعودية

هل يعرض في مصر؟ | عائلة شاكر باشا رفعوا قضية على"عائلة شاكر باشا"

عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء.. وموعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ايمان عبد اللطيف

فرصة أخيرة.. احصل على شقة الإسكان الاجتماعي بمقدم 30 ألف جنيه| تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

مسلسل سراب

خالد النبوى يفقد ابنه فى الحلقات الأولى من «سراب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هناك تحلو الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مربع الوزارات ..سياحة وثقافة

المزيد