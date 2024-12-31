عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، عام جديد واحتفالات بقدوم 2025.. نيوزيلندا أول دولة في العالم تودع سنة 2024.

ووفقا للتقرير، نيوزيلندا هي أول دولة في العالم تستقبل سنة 2025، حيث انطلقت الاحتفالات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لتكون أول من يودع عام 2024 ويستقبل القادم الجديد.

شهدت المدن الكبرى مثل ويلينغتون وأوكلاند عروضًا ضخمة للألعاب النارية، مع احتشاد الآلاف من المواطنين والسواح في الساحات الرئيسية للاحتفال بهذه اللحظة المميزة وسط أجواء من الفرح والتفاؤل ببداية سنة جديدة.

ومع انطلاق الاحتفالات في نيوزيلندا، تستعد مدن العالم الأخرى لاستقبال عام 2025، حيث تكون نيوزيلندا قد بدأت عامها الجديد قبل 18 ساعة من حدث إسقاط الكرة الشهير في ميدان تايمز سكوير في نيويورك.