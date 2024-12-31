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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

تعرف على أبرز الظواهر الفلكية خلال الأشهر الأولى في 2025

الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية
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يبدأ عام 2025 بمجموعة من الأحداث الفلكية لشهر يناير 2025، حيث نشهد خلال الشهر مجموعة من الظواهر الفلكية المثيرة التي سيتابعها عشاق الفضاء وعلم الفلك، يعد هذا الشهر فرصة فريدة للاستمتاع بمشاهد فلكية رائعة.

وأعلن الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أهم الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يناير 2025، ومن أبرز هذه الظواهر:

القمر وكوكب الزهرة (3 يناير 2025)

في الثالث من يناير، سيحدث اقتران فريد بين القمر وكوكب الزهرة في السماء، حيث يترائى القمر  في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية ، ألهه الحب والجمال في الأساطير الرومانية) بعد غروب الشمس مباشرة ، حيث نراهما متجاوران في السماء.

زخة شهب الرباعيات (3-4 يناير 2025)

ستكون السماء في بداية يناير 2025 شاهدة على الزخة الشهبية الرباعية، وهي واحدة من الزخات الشهابية التي تشهدها الأرض سنويًا في هذا الوقت من العام، يصل عدد الشهب فيها إلى40 شهاب في الساعة عند الذروة في الظروف القياسية للرؤية وهي ظلمة السماء (عدم وجود القمر).

القمر مع كوكب زحل “ساتورن” (4 يناير 2025)

في 4 يناير، سيحدث اقتران آخر بين القمر وكوكب زحل (ساتورن)، الذي سيكون مرئيًا في السماء بعد غروب الشمس، يمكن للمراقبين رصد القمر وزحل بالقرب من بعضهما البعض .

 قمر التربيع الأول (7 يناير 2025)

وفي 7 يناير، يترائى القمر في طور التربيع الأول حيث يضيئ نصف قرصه فقط في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا ، وتبلغ نسبة لمعانه 50%.

القمر في الحضيض (8 يناير 2025)

اما في 8 يناير، يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 370,000 كم.

 القمر والثريا (بلايدس) (8 يناير 2025)

وفي 9 يناير، يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

القمر وكوكب المريخ والنجم بولوكس (13 يناير 2025)

في 13 يناير، يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) في اقتران ثلاثي رائع  في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهم بالقرب من بعضهما البعض في السماء طوال الليل.

إكتمال القمر (بدر شهر رجب) (14 يناير 2025)

في 14 يناير، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، وتكون نسبة لمعانه 100%، يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب لأن في هذا الوقت من العام تجتمع الذئاب الجائعة وتعوي خارج البيوت.

القمر والنجم قلب الأسد (16 يناير 2025)

في 16 يناير، يشرق القمر في هذا اليوم في الـ 8:00 مساءا تقريبا مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

القمر والنجم قلب الأسد (16- 20 يناير 2025)
اما في الفترة من 16- 20 يناير، يقترب الكوكبان الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية وهو الكوكب الثاني في الترتيب بعدا عن الشمس) وكوكب زحل Saturn (لؤلؤة المجموعة الشمسية وهو الكوكب السادس في الترتيب بعدا عن الشمس) من بعضهما البعض في الفترة من 16 الى 20 يناير ويكون اقترانهما الفعلي يوم 18 يناير حيث يكونا أكثر قربا  في ذلك اليوم.

القمر في الأوج (21 يناير 2025)
21 يناير، يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 403,000 كم.

القمر والنجم أنتاريس (قلب العقرب) (25 يناير 2025)

في 25 يناير، يشرق القمر في الـ 3:30 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب ، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية.

القمر الجديد (محاق شهر شعبان) ( 29 يناير 2025)

في 29 يناير، لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا.

وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة ..
 


 

كوكب الزهرة شهب شهب الرباعيات القمر وكوكب الزهرة

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