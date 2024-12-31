أحمد مصطفى بيبو يحصل على الرخصة التدريبية الإفريقية

حصل الكابتن أحمد مصطفى بيبو، المدرب العام للفريق الأول في نادي سيراميكا كليوباترا، على الرخصة التدريبية الإفريقية "A3"، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة ٦ أشهر،بدأت في يوليو الماضي، واختتمت الثلاثاء ٣١ ديسمبر، بإجراء اختبارات عملية واختبارات "تحليل فيديو"، بالإضافة الي امتحان شفهي.

ويحرص كابتن احمد بيبو على صقل قدراته التدريبية بالحصول على الرخص الخاصة بشكل دوري، من خلال كاف

يذكر أن كابتن أحمد مصطفى بيبو، المدير حصل مع فريق سيراميكا كليوباترا على بطولة كأس رابطة الاندية مرتيين متتاليتين.