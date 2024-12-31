تسبحة كيهك.. البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة في الإسكندرية

بدأت منذ قليل ، صلوات ليلة رأس السنة الميلادية 2025، بصلاة التسبحة فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

صلاة رأس السنة

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة التسبحة وشاركه فى الصلاة، الآباء الأساقفة العموم، وآباء كهنة البطريركية، وسط حضور شعبي كبير.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلاة فى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل، وسط حضور شعبى وكهنوتى مكثف.

ويجلس الأقباط حتى الساعات الأولى من صباح الغد الأربعاء فى الكاتدرائية والكنائس، فرحًا ببدء السنة الميلادية الجديدة، ويشارك البابا قداس رأس السنة الميلادية، الآباء الأساقفة العموم، ورؤساء القطاعات الإدارية الثلاثة فى الإسكندرية، الأنبا بافلى أسقف عام الشباب، والأنبا إيلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس وسط وشرق، إلى جانب القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الإرثوذكس فى الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى.

صلاة حتى منتصف الليل

وتشهد الكاتدرائية المرقسية فى محطة الرمل، إجراءات تأمينية مشددة، تزامناً مع زيارة البابا تواضروس، لرئاسة قداس رأس السنة الميلادية، حيث أغلقت أجهزة الأمن الشارع المؤدى إلى البطريركية بوضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات، والسماح فقط للمترجلين بالمرور، سواء من شعب الكنيسة، أو المارة، فيما تّولت فرق الكشافة تنظيم عملية الدخول والوصول إلى المرقسية، لمساعدة الشعب على الوصول لأماكنهم المخصصة للجلوس، والسماح بالدخول لحاملى الصليب، أو الهوية الشخصية.

وتستمر سهرة روحية فى الكاتدرائية، والكنائس القبطية فى الإسكندرية، بمناسبة استقبال العام الجديد 2025، والتي تبدأ فعالياتها في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح الغد، حيث يرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة رأس السنة، كما ستقام صلاة قداس العام الجديد، في موعد يمتد من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى الساعة 2:00 صباحًا.