بعد تعرضه لوعكة صحية.. وصلة رقص بين رضا البحراوي وبابا نويل فى أحدث حفلاته

أحيا الفنان رضا البحراوي منذ قليل أحدث حفلاته الغنائية بأحد الأماكن بالقاهرة ضمن حفلات رأس السنة، وظهر البحراوي وهو يرقص رفقة شخص يرتدي ملابس بابا نويل وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء مليئة بالبهجة ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى دخوله المستشفى، وآثار قلق جمهوره ومحبيه.

وظهر على ملامح رضا البحراوي ملامح التعب الواضح في صورة نشرها نجله مالك البحراوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وعلّق “مالك” على الصورة قائلا: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

آخر أغاني رضا البحراوي

وكان قد طرح رضا البحراوي اغنيته الجديدة " لو جاي في سيط “ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

وكانت كلمات الاغنية كالتالي:

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تاعبك ومضايقك أصل انت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يابني كله على الله