قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض
رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025
بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه فى عطلة رأس السنة لصرف معاشات يناير
«الأمم المتحدة»: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة خلال 2024
القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ
تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن
مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025
دعاء العام الجديد.. تعرف على أبرز الكلمات المأثورة والمستحبة
دولة إفريقية جديدة تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة
بطائرة مسيرة.. إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير بحماس مسئول عن هجوم في 7 أكتوبر
إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في منعها من زيارة أهلها.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

«الأمم المتحدة»: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين بالضفة خلال 2024

أوتشا
أوتشا
أ ش أ
×

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) "إن المستعمرين تورطوا في حوالي 1400 حادثة عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام 2024".
وأضاف المكتب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتم توثيقها منذ نحو 20 عاما .. مشيرا إلى تورط المستعمرين في حوالي 1400 حادثة خلال 2024.
وذكر أن الاعتداءات تضمنت اعتداءات جسدية، وإشعال حرائق، واقتحامات لتجمعات فلسطينية، بالإضافة إلى الإضرار بالأشجار المثمرة وتدمير الممتلكات، لافتا إلى أن المستعمرين متورطون في حوالي 4 حوادث يومية في الضفة بما ذلك القدس الشرقية عام 2024، وأن ذلك تسبب في تهجير العديد من الفلسطينيين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألفا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، وبالتوازي مع ذلك، صعد المستعمرون وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 835 مواطنا وإصابة 6700 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فلسطين القدس الشرقية الضفة الغربية أوتشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمول

افعل هذا الأمر فورا | تحذير عاجل من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

حكم صيام أول يوم في رجب

حكم صيام أول يوم في شهر رجب هل هو سنة.. الإفتاء تجيب

دعاء أول يوم في رجب

دعاء أول يوم في رجب .. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

زيزو

الموضوع خلص ..إعلامي يكشف مصير زيزو

وزير الخارجية في عزاء شقيقه

بمسقط رأسه في أسيوط.. وزير الخارجية يتلقى العزاء في وفاة شقيقه الأكبر

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

رابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق من الرسوم المستحقة على الهاتف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

ترشيحاتنا

روبي

إعلامية تهاجم أسعار تذاكر حفل روبي : 120 ألف جنيه.. ليه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟

تعرف على فوائد وأضرار تناول أجنحة الدجاج

إحترس تناول هذا الجزء فى الدجاج يعرضك لمخاطر صحية خطيرة

احترس من تناول هذا الجزء في الدجاج .. يعرضك لمخاطر صحية خطيرة

بالصور

إعلامية تهاجم أسعار تذاكر حفل روبي : 120 ألف جنيه.. ليه؟

روبي
روبي
روبي

خبيرة نفسية تقدم نصيحة حاسمة لميجان ماركل مع بداية 2025

ميجان ماركل
ميجان ماركل
ميجان ماركل

تعرف على فوائد وأضرار تناول أجنحة الدجاج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أجنحة الدجاج؟

ببنطلون مجسم.. درة تحتفل برأس السنة 2025 على طريقتها |شاهد

درة
درة
درة

فيديو

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات والحرارة تحت الصفر

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحديد موعد بداية الترم الثاني | قرار نهائي من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد