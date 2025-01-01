"أونلاين".. الجامع الأزهر يدشن مبادرة لتحفيظ القرآن لأبناء المصريين بالخارج

كشف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، تفاصيل تحفيظ الجامع الأزهر الشريف القرأن الكريم “أون لاين" لأبناء المصريين بالخارج".

وأضاف الدكتور هاني عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المنصة لم تأت من يوم وليلة، بل جاءت من خلال عمل دائم فى الجامع الأزهر منذ خمس سنوات، من أجل تأصيل الهوية الإسلامية والمصرية.

وتابع: “بدأت تأتي إلينا الكثير من الطلبات من الأبناء من الخارج، فعرضنا الأمر على الإمام الأكبر، وفضيلته أوصانا بالدراسة، ووضعنا فريق عمل من الشباب، واستهدفنا استيعاب 50 ألف طفل من أبنائنا فى الخارج، وبدأنا ب5 ألاف طالب”.