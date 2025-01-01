تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

سادت حالة من الجدل بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي يجب الاستعلام عنها ودفع الضريبة المستحقة من خلال تطبيق تليفوني

تسأل الكثير عن لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download للأندرويد والآيفون، وكيفية التحقق من حالة الهاتف، إذ أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق المخصص للتحقق من حالة الهواتف المحمولة في خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وفقًا للقوانين المصرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي: