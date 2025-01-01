برلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج يُعد قرارًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، لافتا الي أهمية دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الدولة لإدارة وتشغيل هذا القطاع، مما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن الاستمرارية والابتكار في هذا المجال الحيوي.

دفعة قوية لقطاع الصناعة

وأضاف أن إطلاق مبادرة لدعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه، وتحمل المستثمر لنسبة 15% فقط، يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أشاد برؤية الحكومة لزيادة تنافسية القطاعات الواعدة مثل السيارات والاتصالات، التي تُعد محاور رئيسية لتعزيز موارد الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وختم بدراوي بالتأكيد على أن هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير الصناعات الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج ٥٦ مليار جنيه، داعيا القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الدولة في قطاع الغزل والنسيج لإدارة وتشغيل القطاع لاستمرار نجاح هذا القطاع.



وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة حريصة علي تعظيم الأصول وليس بيعها مشيرا الي انه تم توقيع عقد في صناعة السيارات مع إم جي وسوف تصل الي ١٠٠ ألف سيارة في العام مؤكدا أن هناك انفاقيات كثيرة في قطاع صناعة السيارات سيتم الإعلان عنها قريبا .

وأعلن مدبولي عن مبادرة جديدة لقطاع الصناعة ب ٣٠ مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة ويتحمل المستثمر ١٥٪؜ فقط .



وأشار إلي ان الحكومة تعمل علي تحسين قطاع السياحة وإضافة غرف جديدة لاستيعاب السائحين مشير الي أن مصر دخلها ١٥ مليونا و٧٠٠ الف سائح وسوف نصل الي اكثر من هذا في العام الحالي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو المستقبل ويجب أن نتحرك عليها لافتا انه قطاع واعد للشباب.

وأضاف مدبولي أن التطوير الذي يحدث في القاهرة مشير الي ان هذا التطوير سيكون في جميع المحافظات وليس القاهرة فقط.