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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

القبض على قائد دراجة نارية صدم شخصا في السلام

القبض على قائد دراجة نارية دهس شخصا في السلام
القبض على قائد دراجة نارية دهس شخصا في السلام
أحمد مهدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التي أودت بحياته بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا أفاد بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام دراجة نارية مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة القسم وبحوزته الدراجة النارية ملكه بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

دراجة نارية قائد دراجة نارية الأجهزة الأمنية

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