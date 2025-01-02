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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة فى أسواق أسوان

أسواق أسوان
أسواق أسوان
محمد عبد الفتاح
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نستعرض قائمة أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة فى أسواق محافظة أسوان اليوم، الخميس 2 يناير لعام 2025، وذلك على النحو التالى:

أسعار اللحوم والأسماك:

يتراوح كيلو السمك البلطى بين 40 و80 جنيها.

سعر كيلو اللحمة العجالى 360 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة إلى 300 جنيه.

فيما تتنوع أسعار الخضراوات والفاكهة كالآتى:

سعر كيلو الطماطم = 7.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس = 10 جنيهات.

البصل الأبيض = 12.5 جنيه.

البصل الأحمر = 20 جنيها.

سعر كيلو الكوسة = 15 جنيها.

الجزر = 15 جنيها.

بازلاء = 35 جنيها.

باميه = 70 جنيها.

الفلفل = 20 جنيها.

الباذنجان = 10 جنيهات.

الكرنبه = 20 جنيها.

قرنبيطة = 10 جنيهات.

البرتقال = 15 جنيها.

الموز = 20 جنيها.

الجوافة = 20 جنيها.

بطاطا = 10 جنيهات.

فيما تشهد محافظة أسوان عادات متنوعة للاحتفال بليلة رأس السنة، من أبرزها حرص بعض العائلات والأسر على التواجد فى ميدان المحطة للاحتفال بنهاية عام واستقبال عام جديد.

كما ينتشر باعة الطرابيش وبابا نويل بالشوارع، وسط مشاركة من أفواج الزائرين والسائحين الذين حرصوا على زيارة عروس الجنوب والمشتى العالمي، للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة، وللاستمتاع بالمعالم الأثرية والمناطق السياحية والطبيعة الخلابة والطقس الجاف. 

هذا بالإضافة إلى وجود عادات لدى السائحين الذين يتواجدون للاحتفال برأس السنة الميلادية، وكذا أعياد الميلاد في مدينة أسوان من خلال القيام بجولة الحناطير الشهيرة في شوارع المدينة من خلال شركات السياحة المستضيفة للسائح. 

ويتم تزيين الحناطير التي يصل عددها لنحو 150 عربة بشكل جمالى وإضاءة مبهرة، كما تتزين المراكب الشراعية واللنشات والفلايك بأشجار الكريسماس المصغرة، ويتم تحديد المنظومة الجديدة لسير عربات الحنطور داخل المدينة العاصمة من خلال خطوط سير معروفة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي أمام الأفواج السياحية والزائرين والمواطنين.

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