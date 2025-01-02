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العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس بشقة في الشروق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

فحم الشيشة السبب.. التحريات تكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة في الشروق

فحم الشيشية السبب.. التحريات تكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة في الشروق
فحم الشيشية السبب.. التحريات تكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة في الشروق
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة في الشروق في حالة تيبّس وتعفن رِمّي.

أشارت تحريات رجال المباحث في القاهرة، أن السبب الرئيسي غاز ثاني أكسيد الكربون المتسرب من منقد فحم تم استخدامه داخل الشقة لتناول الشيشة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق تضمن ورود بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة في مساكن الشروق وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على رجل وسيدة داخل الشقة في حالة تيبس وتعفن رمي داخل الشقة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

جثث الأجهزة الأمنية فحم الشيشة

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