رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

تابع اليوم الخميس الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

وقد رافقه خلال جولته للجان الامتحانات كل من الدكتور الحسين عمار، المشرف على الامتحانات، والدكتورة رجاء عبد الله أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميمة محمد عبد الكريم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت إشراف الدكتور صلاح الساعي، عميد الكلية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك تُعد من الكليات المتميزة في جامعة أسوان، حيث تتفرد بتخصصاتها المتنوعة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك لموقعها المميز بالقرب من بحيرة ناصر.

وأشار "نصرت" إلى أن الكلية أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 1595 لسنة 2014، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013/2014، حيث تم تخريج أول دفعة في نهاية العام الجامعي 2016/2017.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الكلية تحتوي على عدد من التخصصات المتميزة، منها تخصص "تكنولوجيا المصايد الداخلية"، حيث يعلم الطالب كافة جوانب الحياة البحرية والمصايد البحرية وطرق الصيد والتنوع البيولوجي داخل المسطحات المائية، مما يمكن خريجيها من إدارة الموارد السمكية والحفاظ على المخزونات السمكية وتحقيق أقصى استدامة ممكنة للمصايد. كما يتم تدريس الملاحة البحرية وما يتعلق بالحياة البحرية والأرصاد الجوية.

وأضاف الدكتور لؤي نصرت أن الكلية تضم كذلك قسم "تكنولوجيا تصنيع الأسماك"، الذي يدرس خلال قسمي الكلية وهي الاستزراع والمصايد، وقسم "تكنولوجيا الاستزراع المائي"، حيث يدرس الطالب استزراع الكائنات المائية مثل الأسماك والقشريات والرخويات والطحالب البحرية، بالإضافة إلى تربية وتغذية الأسماك وطرق الاستزراع الحديثة وأدواته.

وأضاف الدكتور صلاح الساعي عميد الكلية، إنه تستقبل الكلية هذا العام ما يقارب من أكثر 100 طالب يؤدون امتحاناتهم في مبنى الفصول، وقد بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025 في 22 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 20 يناير 2025.

وأوضحت الدكتورة رجاء عبدالله أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إنه

اطمأن رئيس جامعة أسوان على سير امتحانات الطلاب، حيث أكد على توفير كافة سبل الراحة والنجاح لهم، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتسهيل إجراء الامتحانات في جو من الانضباط والشفافية.