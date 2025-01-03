قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سعر الجنيه الذهب اليوم 3-1-2025
سقوط 24 قتـ.ـيلا في معارك بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا بسوريا
زيزو يتعرض لوعكة صحية تهدد مشاركته أمام المصري بالكونفدرالية
تعرف على البدائل.. بعد غلق شارع الهرم فى اتجاه ميدان الجيزة
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2024
موسيماني يكشف حقيقة طلب ضم بيرسي تاو من الأهلي
جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غرب مخيم جباليا بشمال قطاع غزة
أهم 10 أخبار اليوم: مدبولي يقدم العزاء.. وظائف بالحكومة.. والتقلبات الجوية تعود مجددًا
كوريا الجنوبية.. محققو مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس لاعتقاله
حظر كامل.. واتساب يحذر مستخدمي هذه الهواتف
أكسيوس: بايدن ناقش خططا لضرب مواقع نووية إيرانية بهذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

تعزيز الهوية الوطنية.. الأزهر والتعليم يناقشان تطوير المناهج

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتَّعليم والتعليم
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتَّعليم والتعليم
ياسمين بدوي
×

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمشيخة الأزهر، السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتَّعليم والتعليم الفني.

وخلال اللقاء، أكد شيخ الأزهر ضرورة تبنِّي استراتيجية تعليم تراعي الاحتياجات الأساسية لشبابنا العربي، تربطهم بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، في ظل طوفان الغزو الثقافي الذي يستهدف إقصاء الدين والأخلاق وتغليب ربط النشء والشباب باللغات الأجنبية على حساب لغتهم الأم اللغة العربية.

كما أكَّد فضيلته ضرورة التنبه للغزو الثقافي الذي يستهدف تمرير بعض السلوكيَّات التي تتعارض مع قيمنا الإسلامية والشرقية من خلال المناهج التعليمية، وأن تتبنَّى مناهج التعليم التحذير من الأمراض المجتمعية التي تصدر لنا تحت شعارات الحقوق والحريات كالمثليَّة والتحول الجنسي، وبيان موقف الدين منها، إلى جانب تعزير الانتماء للوطن، ورفع الوعي بقضايا الأمة في نفوس النشء والشباب.

وأشار فضيلته إلى ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية، ورفع مهارات التلاميذ في الإملاء والنطق الصحيح، وتطوير قدراتهم في الإلمام بقواعد اللغة العربية، والكتابة بشكل صحيح.

ومن جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في ربط الطلاب بالمدارس، وترسيخ دور المدرسة والمعلم في التربية والتَّوجيه، وتعمل على توفير خدمة تعليميَّة مميزة في ضوء الإمكانات المتاحة، وذلك من خلال عودة دور المدرسة كمحور رئيسٍ في تعليم التَّلاميذ وتوجيه سلوكهم.

وأشار وزير التربية والتَّعليم إلى اهتمام الوزارة بتدريس اللغة العربية ومادة التربية الدينيَّة لأهميتهما في خلق شخصية الطلاب وتعزيز شعور الانتماء للوطن.

وتناول اللقاء سبل تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينيَّة بما يحقق الأهداف المرجوة في تنشئة جيل يتقن لغته الأم وترسيخ قيم ومبادئ صحيح الدين الإسلامي.

التربية والتعليم شيخ الأزهر وزير التربية والتعليم أحمد الطيب محمد عبد اللطيف الدكتور احمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 : تدفق الأموال

برج الأسد

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025: خذ الأمور ببساطة

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 : سوء تفاهم مع شريكك

بالصور

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي

5 أيام في المستشفى.. معلومات عن مرض نتنياهو وتطورات حالته

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد