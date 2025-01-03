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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الإفريقي التونسي يحسم الجدل حول ضم سيف الجزيري من الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري
يمنى عبد الظاهر
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فجر على علولو الناطق الرسمي باسم نادي الإفريقي التونسي مفاجأة بشأن إمكانية التعاقد مع سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، مشددا على أن النادي التونسي لا يحق له إبرام تعاقدات.

وقال الناطق الرسمي باسم نادي الإفريقي التونسي في تصريحات  لبرنامج اكسترا تايم الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي والإعلامية سارة حسين عبر راديو اون سبورت اف ام: "سيف الجزيري ابن الإفريقي التونسي، ولكن نحترم تعاقده مع الزمالك".

وأضاف: "الإفريقي التونسي أبرم 10 تعاقدات خلال الموسم الحالي ولا يحق له التعاقد مع لاعب جديد، والإدارة الفنية ترفض فسخ التعاقد مع أي لاعب ولا يحق لنا التعاقد مع الجزيري في يناير الجاري '.

وأردف: 'قد نفكر في التعاقد مع سيف الجزيري في فترة الانتقالات الصيفية".

واختتم: 'هدفنا تكوين فريق يكون قادرا على إعادة الإفريقي إلى المنافسة في البطولات الإفريقية".

الزمالك سيف الجزيري الاهلي علي علولو الافريقي التونسي

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