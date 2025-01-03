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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

Squid Game يتفوق على موعد مع الماضي ويحتل صدارة نتفليكس

مسلسلات نتفليكس
مسلسلات نتفليكس
نجلاء سليمان
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تفوق المسلسل الكوري Squid Game على منافسه موعد مع الماضي واحتل صدارة قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس. 

تصدر مسلسل موعد مع الماضي لفترة طويلة قائمة مشاهدات الأعمال الدرامية على منصة نتفليكس حتى لحق به الموسم الثاني من Squid Game. 

الموسم الثاني من Squid Game  أو لعبة الحبار يشهد العودة إلى مسابقة الألعاب الأخطر على الإطلاق، بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول عام 2021. 

وكشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي  للموسم الثاني من  Squid Game "لعبة الحبار" الأشهر والأكثر مشاهدة عالميًا؛ تحت عنوان "دوامة لا تنتهي". 

يعود بطل Squid Game "سونغ جي هون" (لي جونغ جاي) إلى ميدان المعركة، محمّلًا بعزيمة قوية لمواجهة "زعيم المُقنّعين" (لي بيونغ هون). 


 

أما مسلسل موعد مع الماضي بدأ عرضه حصريًا على نتفليكس في 6 ديسمبر 2024، يتألف من ثماني حلقات مليئة بالتشويق. تدور الأحداث في مصر حول رحلة "يحيى" (آسر ياسين) المحفوفة بالمخاطر لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية". ومع تصاعد التوتر، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، ويبدأ المشاهدون في التساؤل: هل ستظهر الحقيقة أم تبقى الأسرار طي الكتمان؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد قصة جريمة، بل هو رحلة في أعماق النفس البشرية، حيث تلتقي الحقيقة بالخداع وتتغير المصائر مع كل قرار. المسلسل يأخذ المشاهدين في تجربة مفعمة بالإثارة، تجعلهم يتساءلون باستمرار: هل يمكننا الهروب من ماضينا؟.

نتفليكس لعبة الحبار موعد مع الماضي

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