حتة مني.. عزوز عادل يهنئ أخته بعيد ميلادها

هنأ الفنان عزوز عادل أخته الفنانة ندي عادل بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب عزوز عادل: "كل سنه وانتى اختى وبنتي وحته منى وكل حاجه ليا، ربنا ميحرمنيش منك واشوفك احسن واحلى عروسه فى الدنياوتحققي كل اللى نفسك فيه.. ربنا يحفظك ويحميكي طول العمر.. بحبك".





وعلي صعيد آخر شاركت الفنانة ندي عادل متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندى في الصور بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية معطف طويل باللون البيج ونضارة شمسية، ومعتمدة علىانسدال خصلات شعرها السوداء على منكبيها.