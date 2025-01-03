هل يستحق.. إبراهيم سعيد يعلق على أزمة تجديد الزمالك لزيزو

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم سعيد، على أزمة الزمالك في تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، بعدما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي عن عدم الوصول لاتفاق معه حتى الان.

وطرح إبراهيم سعيد تساؤلا لجمهور الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "هل زيزو يستحق التجديد بـ60 أو 80 مليون جنيه في الموسم".

وتابع: "هناك خطأ مجلس الإدارة لأنهم وصلوا الموضوع لهذه النقطة مع احترامي الزمالك هيدفع لـ زيزو المبلغ ده عشان يلعب في الكونفدرالية، أي لاعب هيتألق في الكونفدرالية والدوري المصري".

وأضاف: "زيزو مينفعش ياخد الرقم المالي ده، غير لما ياخد دوري أبطال أفريقيا الغايبة عن الزمالك من 20 سنة".

وكشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرضه لوعكة صحية، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر زيزو ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام كتب فيها: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشفني وانت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.