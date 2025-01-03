يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" حيث ان هناك عدة طرق للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة .

1. عبر الموقع الإلكتروني

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط: https://tk.moss.gov.eg/.

اختر "استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام" وستظهر لك حالة الطلب أو البطاقة.



2. عبر الاتصال الهاتفي

اتصل بالخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي: 19680.

قدم البيانات المطلوبة (مثل الرقم القومي) للحصول على المعلومات المطلوبة.



3. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية

قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك.

قدم الرقم القومي أو أي مستندات ذات صلة للحصول على تحديث حول طلبك أو حالتك.



4. متابعة الشكاوى أو التظلمات ، يمكنك تقديمها عبر الموقع الإلكتروني أو الوحدة الاجتماعية.

كما ان موعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025 ينتظره الكثير من الاسر المستحقة حيث يتم الصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانب أخر ينتظر العديد من المواطنين موعد تطبيق الزيادة الجديدة لمساعدات تكافل وكرامة حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، بينما لم تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق هذه الزيادة للمستحقين ضمن البرنامج.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي الشهري تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتي تشمل حوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.14 مليار جنيه لشهر ديسمبر.

ويبدأ المستفيدون في صرف مساعدات تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية والمشتريات.

يقدم البرنامج دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يشمل حوالي 22 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، بموازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.