قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرعاية الصحية: الالتزام بتأمين مخزون الأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة
الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبوالنمرس
مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي أمام شباب بلوزداد
دخول المصريين والأردنيين مجانا.. سوريا تفرض شروطا على قدوم اللبنانيين
طريقة الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر يناير 2025
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة
كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه.. فيديو
5 أمراض شديدة العدوى قد تكون سبباً لجائحة أخرى خلال 2025| تفاصيل
رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

طريقة الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
×

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"  حيث ان هناك عدة طرق للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة .

1. عبر الموقع الإلكتروني

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط: https://tk.moss.gov.eg/.

اختر "استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام" وستظهر لك حالة الطلب أو البطاقة.


2. عبر الاتصال الهاتفي

اتصل بالخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي: 19680.

قدم البيانات المطلوبة (مثل الرقم القومي) للحصول على المعلومات المطلوبة.


3. التوجه إلى الوحدة الاجتماعية

قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك.

قدم الرقم القومي أو أي مستندات ذات صلة للحصول على تحديث حول طلبك أو حالتك.


4. متابعة الشكاوى أو التظلمات ، يمكنك تقديمها عبر الموقع الإلكتروني أو الوحدة الاجتماعية.

كما ان موعد صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025 ينتظره الكثير من الاسر المستحقة حيث يتم الصرف من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانب أخر ينتظر العديد من المواطنين موعد تطبيق الزيادة الجديدة لمساعدات تكافل وكرامة  حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، بينما لم تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن عن موعد محدد لتطبيق هذه الزيادة للمستحقين ضمن البرنامج.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي الشهري تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والتي تشمل حوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تبلغ 3.14 مليار جنيه لشهر ديسمبر.

ويبدأ المستفيدون في صرف مساعدات تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية والمشتريات.

يقدم البرنامج دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يشمل حوالي 22 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، بموازنة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه.

تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة موعد زيادة تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 3-1-2024

مي فاروق محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

أسعار الذهب

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ارشيفية

يكبرها بـ40عاما.. صدمة أب ضبط ابنته بين أحضان مدرسها المسن

دعاء أول جمعة من رجب 2025

دعاء أول جمعة فى رجب 2025.. ردده واغتنم الفرصة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025

ترشيحاتنا

امال ماهر

عام ممتلئ بالأحلام المُحققة.. آمال ماهر تتصدر التريند بإطلالة مميزة وحفل ناجح

احمد العوضي

400 ألف جنيه.. جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟

لبلبه والزعيم

كلمته من 18 يوم.. لبلبة تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

بالصور

فستان مبهر| تفاصيل إطلالة مي فاروق في زفافها

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد