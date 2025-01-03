أخبار الفن| وفاة الشاعرة عبير الرزاز.. وتفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل امام

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن عن عبير الرزاز والزعيم عادل إمام:

كشفت الفنانة لبلبة تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام .

حرص أبطال وصناع فيلم الدشاش" على الاحتفال بالعرض الخاص، الذي أقيم مساء الأربعاء ، ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو عبر موقع "انستجرام"، يرصد أول ظهور لأبناء النجم محمد سعد.

رحلت عن عالمنا، اليوم، الشاعرة عبير الرزاز، أحد أبرز الأسماء في عالم الشعر الغنائي.

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تطورات مشاريعه الفنية المقبلة، متحدثًا عن إمكانية تقديم الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض لأول مرة في رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.