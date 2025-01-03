محمد هنيدي يكشف مصير أرض النفاق 2

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تطورات مشاريعه الفنية المقبلة، متحدثًا عن إمكانية تقديم الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض لأول مرة في رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأوضح هنيدي خلال لقاء مع ET بالعربي أن “أرض النفاق” كان تجربة عزيزة على قلبه، مضيفًا: “الجزء الأول كان تجربة رائعة، وحب الجمهور للمسلسل جعلنا نعيد التفكير في تقديم جزء جديد الفكرة الآن قيد الكتابة، ونعمل عليها لضمان تقديم مستوى يليق بتوقعات الجمهور”.

ولم يستبعد هنيدي عرضه سواء في موسم رمضان أو خارجه، مع إمكانية تقديمه كمسلسل قصير من 10 حلقات، حيث قال: "ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر له في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

وفيما يخص أعماله الجديدة، كشف هنيدي عن عرض مسرحيته “المجانين” في موسم الرياض بداية فبراير، بالإضافة إلى فيلم سينمائي جديد سيتم تصويره بالكامل في جزيرة بالي، حيث تدور أحداثه حول قصة حقيقية.





أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

وآخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

محمد هنيدى يكشف تفاصيل شهادة معاملة أطفال

وكان محمد هنيدى أعلن عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام، عن مسلسله الجديد، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المُقبل، المتزامن مع العام الميلادي 2025.

ويحمل مسلسل محمد هنيدي الجديد اسم «شهادة معاملة أطفال» وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر محمد هنيدي، البوستر المبدئي للمسلسل، وعلق عبر تطبيق انستجرام، قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله .. شهادة معاملة أطفال في رمضان .. ربنا يكرمنا يارب».

