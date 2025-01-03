إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أسماك بالإسماعيلية

أصيب نحو 3 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بالأسماك بمحافظة الإسماعيلية، أعلى محور 30 يونيو.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بالاسماك بمحافظة الاسماعيلية، اعلي محور 30 يونيو.



على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وقوع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.



تبين أن المصابين هم عبدالرحيم عامر ابوزيد 90 سنه، سحجات وكدمات بجميع اجزاء الجسم، عامر ابوزيد عبد الرحمن، 56 سنه، سحجات وكدمات، عبدالله عامر ابو زيد، 17 سنه، جرح قطعي 5 سم بفرواه الراءس سحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.