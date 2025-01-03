الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد 5 جويليه.

وشهد الشوط الأول تبادلا للسيطرة من الفريقين على الكرة دون خطورة واضحة على مرمى الأهلي أو شباب بلوزداد، وتم إلغاء هدف للفريق الجزائري سجله الجنوب أفريقي مايو خانيسا بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.