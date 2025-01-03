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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين “قتل، شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح، إطلاق أعيرة نارية ، إستعراض قوة” واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 38 كيلو جراما لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام المواد المخدرة

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