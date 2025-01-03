الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

استهدف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين “قتل، شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح، إطلاق أعيرة نارية ، إستعراض قوة” واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جراما لمخدر الحشيش – 38 كيلو جراما لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.