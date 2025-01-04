ياسمين رئيس: سعيدة بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأتمنى نكرر التجربةَ.. فيديو

أعربت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة على أنه سينال إعجاب الجمهور.

وأضافت ياسمين رئيس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تحمست للمشاركة بفيلم «الهنا اللي أنا فيه» قائلة: «لما قريت الورق الدور عجبني جدًا، وكنت مبسوطة بالتجربة وأتمنى نكررها كتير».

وكشفت ياسمين رئيس، عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، مشيرة إلى أنها تعرضت للاجهاد نتيجة ضغط الوقت بسبب تصوير مسلسل «رقم سري»، والذي تم عرضه مؤخرًا، بالتزامن مع تصوير الفيلم.