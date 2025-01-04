كارول سماحة: أتحدث مع ابنتي بالمصري .. والجواز روضني

حلت الفنانة كارول سماحة ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” ، والمذاع علي قناة المشهد اللبنانية ، حيث أدلت بالعديد من التصريحات .

وقالت كارول سماحة : انها من أسرة متوسطة ، الا انها كانت تهتم كثيرًا بالتعليم ، بالإضافة الي انها عائلة منفتحة .

وإضافت كارول سماحة : الجواز روضني ، وما شدني فى زوجي هو ذكاؤه ، وفى الحقيقة أنني كنت لا أطلب منه اي شيء الا من قبل اربع سنوات فقط .

وأستكملت كارول سماحة : أرفض ان يقوم زوجي بالإنتاج لي ، والجميع يسأل عن هذا الأمر ، ولكني أرفض ان يدخل العمل فى الحياة الخاصة .

وقالت كارول سماحة : أتحدث مع أبنتي فى البيت بالمصري ، إما لوكنت فى حالة عصبية فأتحدث باللبنانية .

طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".