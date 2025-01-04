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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لا يحب الأضواء.. إطلالة مميزة تكشف حياة ياسمين الخطيب بعد زواجها الخامس

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أسماء عبد الحفيظ
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في خطوة مفاجئة أثارت الجدل، أعلنت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب زواجها الخامس، ولكن بطريقة غير تقليدية. فقد اختارت أن تبقي هوية زوجها غامضة، وأخفَت وجهه عن الأنظار، مما جعل متابعيها يتساءلون عن السبب وراء هذا التصرف، خاصة وأنها نشرت صورة لها معه أمام برج إيفل في باريس، وضعت عليها قلبًا صغيرًا على وجهه.

إخفاء وجه الزوج: ياسمين الخطيب تُثير الجدل وتبقي هويته سرًا

قررت ياسمين الخطيب أن تظل تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن أعين الصحافة والجمهور، خاصة فيما يتعلق بزوجها. إذ لم تُقدم أي معلومات إضافية عن هويته، ولم تكشف عن ملامحه في الصورة التي شاركتها مع متابعيها. وفي تعليقها على الصورة، أوضحت أنها قامت بذلك بناءً على طلب زوجها، الذي لا يحب الأضواء ويكره التواجد في دائرة الاهتمام الإعلامي.

رد ياسمين الخطيب على الشائعات: ليست زوجة ثانية والزواج ليس سريًا

بعد أن انتشرت شائعات حول زواجها من رجل متزوج، رأت ياسمين الخطيب ضرورة الرد على تلك الادعاءات. أكدت في تصريح لها أن زواجها ليس سريًا كما تم تداوله، وأنه لم يكن من رجل متزوج كما أشاع البعض. وأضافت أنها قررت إخفاء صورة زوجها احترامًا لرغبته في الابتعاد عن الاضواء، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما كانت علنية ومبنية على التفاهم والاحترام المتبادل.

أزمة برنامج 'شاي بالياسمين' وإنهاء تعاقدها مع قناة النهار

على الصعيد المهني، اختارت ياسمين الخطيب إنهاء تعاقدها مع قناة "النهار" التي كانت تقدم من خلالها برنامج "شاي بالياسمين". جاء هذا القرار بعد الأزمة التي نشأت على خلفية استضافة البلوجر هدير عبد الرازق في البرنامج، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا. وتسبب هذا الجدل في استدعاء الممثل القانوني للقناة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق في الشكاوى التي طالت البرنامج.

إطلالة ياسمين الخطيب بعد الزواج: فستان أنيق ومكياج بسيط في أول ظهور لها

ياسمين الخطيب

في أول ظهور علني لها بعد إعلان زواجها،نشرت ياسمين الخطيب على خاصية الأستورى لحسابها الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك،صورة جديدة لها، تألقت ياسمين الخطيب بإطلالة أنيقة وفاخرة.

 اختارت فستانًا طويلاً باللونين الأسود والأبيض، ونسقته مع بوت أسود طويل.

 أكملت إطلالتها بمكياج هادئ وشعر منسدلاً على كتفيها، إضافة إلى حقيبة يد باللون البيج. 

وكانت هذه الإطلالة بمثابة رسالة لجمهورها بأنها مستعدة للظهور بشكل جديد في هذه المرحلة من حياتها.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتحقق من مخالفات برنامج ياسمين الخطيب

من جهة أخرى، لم تخلُ الفترة الماضية من تطورات تخص برنامج "شاي بالياسمين"، حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة "النهار" للتحقيق في الشكاوى التي وصلت إلى المجلس بشأن الحلقة التي استضافت فيها ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبد الرازق.

 وقد أثيرت بعض المخالفات في البرنامج، مما دفع المجلس إلى تحديد المسؤولية القانونية للمسؤولين بالقناة.

يبدو أن ياسمين الخطيب تواصل إثارة الجدل حول حياتها الشخصية والمهنية، حيث تجمع بين الأضواء والإشاعات، وتظل محط أنظار الجمهور الإعلامي بشكل مستمر.

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