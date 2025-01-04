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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيها لليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا عاجلا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية .

ويحضر اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع  رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية، جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ 130 جنيها لليوم الواحد.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تقرر الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

وأوضحت الوزارة أنه خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، سوف تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

وقررت أنه سيتم خلال  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

وخلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، تقرر تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة ألا خمس دقائق.  

وأكدت الوزارة أنه خلال   امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، سيتم التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.

وشددت على الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال   امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقررت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال تقدير ورصد نتائج  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووجهت تعليمات مشددة بضرورة مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد درجات  امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

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